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Вечерний Новосибирск

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Татьяна Вебер из Новосибирска стала абсолютной чемпионкой в номинации Fitness Bikini

Татьяна Вебер из Новосибирска стала абсолютной чемпионкой в номинации Fitness Bikini

Абсолютные победители в каждой категории получили статус профессионалов IFBB PRO LEAGUE. Восемь атлетов, которые получили заветную PRO CARD (карту профессионала), получили возможность соревноваться в более статусных турнирах, проходящих в США и Европе.

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