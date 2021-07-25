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Трамп заявил, что при Байдене США «извиняются перед всем миром»

Трамп заявил, что при Байдене США «извиняются перед всем миром»

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил мнение, что при действующем лидере страны Джо Байдене Вашингтон "извиняется перед всем миром", хотя не обязан этого делать.

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