Житель Новосибирска отсудил 375 тысяч рублей за бракованный MacBook

Ноутбук MacBook 13 житель Новосибирска Сергей К. приобрел в 2019 году за 125 тысяч рублей. Однако радость от покупки дорогостоящего гаджета была недолгой: на экране стали появляться следы от клавиш и тачпада, дефекты антибликового покрытия, клавиши стали залипать, а некоторые и вовсе стерлись.
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