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Будем помнить: 85 лет назад Гитлер в Берлине объявил о «разгроме» СССР

Будем помнить: 85 лет назад Гитлер в Берлине объявил о «разгроме» СССР

3 октября 1941 года, через три с половиной месяца после начала операции «Барбаросса», Адольф Гитлер выступил в Берлинском дворце спорта и фактически объявил войну Советскому Союзу уже выигранной.

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