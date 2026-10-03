Будем помнить: 85 лет назад Гитлер в Берлине объявил о «разгроме» СССР

3 октября 1941 года, через три с половиной месяца после начала операции «Барбаросса», Адольф Гитлер выступил в Берлинском дворце спорта и фактически объявил войну Советскому Союзу уже выигранной.
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