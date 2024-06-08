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FTimes

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Вступают в силу поправки в закон для пенсионеров: что будет с выплатами

Вступают в силу поправки в закон для пенсионеров: что будет с выплатами

Вступают в силу поправки в закон для пенсионеров: что будет с выплатами Елена ГалицкаяС 9 июня в России начинают действовать новые поправки в законодательстве, которые касаются защиты пенсионеров от взыскания долгов и изменения начисления пенсий.

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