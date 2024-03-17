Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий несовершеннолетнего на воинском мемориале в Ленинградской области

Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту неправомерных действий несовершеннолетнего, который потушил Вечный огонь, расположенный на мемориальном комплексе «Памяти павших» в городе Кириши.
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