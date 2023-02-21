«Мелочи Фруассара» и не только

В прошлом материале, посвященном четырехтомнику Фруассара, мы показали целый ряд миниатюр из этих книг, сделав вывод, что эти «картинки», при всем их несоответствии дат написания и описания, являются тем не менее важным историческим источником.
В прошлом материале, посвященном четырехтомнику Фруассара, мы показали целый ряд миниатюр из этих книг, сделав вывод, что эти «картинки», при всем их несоответствии дат написания и описания, являются тем не менее важным историческим источником.
Свежие комментарии