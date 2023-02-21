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«Мелочи Фруассара» и не только

«Мелочи Фруассара» и не только

В прошлом материале, посвященном четырехтомнику Фруассара, мы показали целый ряд миниатюр из этих книг, сделав вывод, что эти «картинки», при всем их несоответствии дат написания и описания, являются тем не менее важным историческим источником.

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