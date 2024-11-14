Названы районы Казани с самой высокой арендой жилья

В Татарстане были озвучены районы Казани с самыми высокими ценами на аренду жилья. Наиболее дорогостоящими однокомнатными квартирами может похвастаться Вахитовский район, где средняя ежемесячная аренда составляет 38,3 тысячи рублей.
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