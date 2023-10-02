Трамп: США превзойдут Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти Наталья МарковаСледующие выборы президента США должны пройти в 2024 году.
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