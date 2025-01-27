Сильнее всего вырос фрахт танкеров из порта Козьмино на Дальнем Востоке в Китай. Удорожание логистики, скорее всего, связано с санкциями США против теневого флота, считают эксперты В январе ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко выросли.