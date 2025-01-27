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Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко выросли

Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко выросли

Сильнее всего вырос фрахт танкеров из порта Козьмино на Дальнем Востоке в Китай. Удорожание логистики, скорее всего, связано с санкциями США против теневого флота, считают эксперты В январе ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко выросли.

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