Сильнее всего вырос фрахт танкеров из порта Козьмино на Дальнем Востоке в Китай. Удорожание логистики, скорее всего, связано с санкциями США против теневого флота, считают эксперты В январе ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко выросли.
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