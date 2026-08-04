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От тренировок до Красной площади: как воспитанники «Сириуса» стали частью парада ВДВ

От тренировок до Красной площади: как воспитанники «Сириуса» стали частью парада ВДВ

Воспитанники тверского клуба «Сириус» прошли торжественным маршем по Красной площади в День ВДВ. В День Воздушно-десантных войск воспитанники Тверского военно-патриотического клуба «Сириус» имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева с гордостью представили Тверскую область на праздничном параде на Красной площади.

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