«Росатом» передал Бангладеш первую партию топлива для АЭС «Руппур»

На атомную электростанцию «Руппур» в республике Бангладеш доставлена первая партия ядерного топлива. «В церемонии, знаменующей получение первой в Бангладеш атомной электростанцией статуса ядерного объекта, в формате видеоконференции приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — информирует пресс-служба «Росатома».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии