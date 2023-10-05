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«Росатом» передал Бангладеш первую партию топлива для АЭС «Руппур»

«Росатом» передал Бангладеш первую партию топлива для АЭС «Руппур»

На атомную электростанцию «Руппур» в республике Бангладеш доставлена первая партия ядерного топлива. «В церемонии, знаменующей получение первой в Бангладеш атомной электростанцией статуса ядерного объекта, в формате видеоконференции приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — информирует пресс-служба «Росатома».

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