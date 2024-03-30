ВСЕ! Зеленский «дает заднюю»: Украина готовится к переговорам?

По словам Зеленского, если Украина вернет территории, потерянные после февраля 2022 года, то страны, которые еще сомневаются надо ли поддерживать Украину, и не теряют хороших отношений с Россией, перейдут на сторону Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии