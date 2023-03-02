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Дрэймонд Грин: «Европейских игроков не критикуют за отсутствие титулов, как американских»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что европейских игроков не критикуют, как американских звезд, за то, что они не выигрывают чемпионские титулы.

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