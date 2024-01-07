Патриарх Кирилл призвал россиян сохранять православную веру

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. В рождественской проповеди после ночного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что внешние угрозы обойдут нашу страну стороной, если россияне сумеют сохранить в себе православную веру.