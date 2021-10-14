Стала известна дата боя Ломаченко – Комми

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко и представителем Ганы Ричардом Комми в легком весе должен состояться 11 декабря в Нью-Йорке.