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Стала известна дата боя Ломаченко – Комми

Стала известна дата боя Ломаченко – Комми

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко и представителем Ганы Ричардом Комми в легком весе должен состояться 11 декабря в Нью-Йорке.

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