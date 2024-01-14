Осуждённый за взятки экс-мэр Владивостока отправится на СВО

Об этом сообщил адвокат Олега Гуменюка.фото: wikipedia.org Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осуждённый по делу о взяточничестве на 38 млн рублей, отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО).
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