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Вице-президент АСА Балаев про Гойти Дазаева: «По шкале из 10 баллов, я дам 100»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев ответил на вопрос про претендента на титул AMC Fight Night Гойти Дазаева: «По шкале из 10 баллов, я дам 100, потому что Гойти – мой хороший друг» Асу Алмабаев.

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