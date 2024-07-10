Компания EllES STYLE из Кыргызстана дебютировала на выставке ИННОПРОМ-2024

На международной выставке ИННОПРОМ-2024 компания EllES STYLE из Кыргызстана представляет широкий ассортимент изделий из костюмных тканей, включая пиджаки, жилетки, юбки, брюки, а также костюмы-тройки и двойки, выполненные как в деловом, так и в повседневном стилях.