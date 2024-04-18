Подполковник Ильин: ВСУ используют ветер для атак по России

ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам. С территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой (одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы).
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