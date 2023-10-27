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Пограничники на Камчатке пресекли контрабанду около 700 литров алкоголя из Кореи

Пограничники на Камчатке пресекли контрабанду около 700 литров алкоголя из Кореи

На Камчатке пограничники пресекли контрабандный ввоз 667 литров спиртного из Южной Кореи. Соответствующую информацию в пятницу, 27 октября, опубликовала пресс-служба погрануправления по восточному арктическому району ФСБ РФ.

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