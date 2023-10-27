Пограничники на Камчатке пресекли контрабанду около 700 литров алкоголя из Кореи

На Камчатке пограничники пресекли контрабандный ввоз 667 литров спиртного из Южной Кореи. Соответствующую информацию в пятницу, 27 октября, опубликовала пресс-служба погрануправления по восточному арктическому району ФСБ РФ.
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