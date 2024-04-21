500 саженцев абрикосов высадили на Бутаковке

В рамках кампании «Алматы — наш общий дом» в Бутаковке высалили 500 саженцев абрикосов при поддержке сотрудников государственного регионального природного парка «Медеу» управления экологии и окружающей среды города, передаёт inАlmaty.
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