На Android, iOS, ПК и консолях вышла новая версии бесплатной гонки с сотнями машин, которую скачали более 100 млн разНа ПК, консолях и мобильных устройствах состоялся релиз Asphalt Legends Unite, улучшенной версии гонки Asphalt 9: Legends.
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