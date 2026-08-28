Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Победы, секунды и дистанции: итоги двухдневного первенства Тверской области

Победы, секунды и дистанции: итоги двухдневного первенства Тверской области

В Тверской области определили сильнейших в гонках на лыжероллерах. 22 и 23 августа на роллерной трассе МБУ ДО «СШ “Тверь”» в посёлке Чуприяновка прошли соревнования Тверской области по лыжным гонкам на лыжероллерах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии