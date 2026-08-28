Победы, секунды и дистанции: итоги двухдневного первенства Тверской области

В Тверской области определили сильнейших в гонках на лыжероллерах. 22 и 23 августа на роллерной трассе МБУ ДО «СШ “Тверь”» в посёлке Чуприяновка прошли соревнования Тверской области по лыжным гонкам на лыжероллерах.