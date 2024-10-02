«Комета» из Геленджика в Сочи будет курсировать между курортами без захода в Новороссийск

«Комета» из Геленджика в Сочи будет курсировать между курортами без захода в НовороссийскНовороссийск исключили из маршрута судна на подводных крыльях «Комета», которое курсирует между Геленджиком и Сочи.
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