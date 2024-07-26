Минфин выразил готовность к переговорам о дальнейшем пересмотре СИДН

Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если в министерство поступят инициативы — их рассмотрят, об этом заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.