Минфин выразил готовность к переговорам о дальнейшем пересмотре СИДН

Минфин готов к переговорам о дальнейшем пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), если в министерство поступят инициативы — их рассмотрят, об этом заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.
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