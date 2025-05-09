Овечкин догнал Дацюка и вышел на четвертое место по матчам в Кубке Стэнли

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел свой 158-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сыграв во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с "Каролиной Харрикейнз".
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