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MIT Lincoln Laboratory изучила связь через лёд по подводному звуку в Арктике

MIT Lincoln Laboratory изучила связь через лёд по подводному звуку в Арктике

Специалисты Линкольновской лаборатории Массачусетского технологического института (MIT Lincoln Laboratory) провели серию экспериментов по изучению акустической связи в арктических подлёдных условиях.

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