Депутат Свищев: Канада хочет украсть медали, Россия не должна наблюдать

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что у Канады немного шансов оспорить распределение медалей командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх - 2022 после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.
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