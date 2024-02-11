Депутат Свищев: Канада хочет украсть медали, Россия не должна наблюдать

Председатель комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что у Канады немного шансов оспорить распределение медалей командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх - 2022 после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.