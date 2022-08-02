Звёзды «МУЗ-ТВ», многочасовой концерт и крутые подарки от ТРЦ «Европейский» на летнем фестивале «МУЗON FEST»!

ELMAN, Митя Фомин, «На-На», LYRIQ, Роман Каграманов, 5sta Family и ещё более 20 звёзд! 30 июля в торгово-развлекательном центре «Европейский» состоялась вторая вечеринка яркого фестиваля «МУЗON FEST» с живыми выступлениями звёзд, сочными хитами, крутыми подарками и розыгрышами! В течение пяти часов гости непрерывно танцевали под громкие хиты разных поколений, имели возможность увидеть кумиров с абсолютно любой точки торгового центра, наслаждались драйвовой атмосферой праздника и получили шанс выиграть ценные подарки от ТРЦ «Европейский».