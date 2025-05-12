Экс-жена Галустяна заявила, что бывший супруг помогает ей содержать дочерей

Бывшая жена шоумена Михаила Галустяна Виктория сделала ряд заявлений о разводе с ним, отметив, что решение разойтись было взаимным, а также подчеркнув, что экс-супруг помогает содержать и воспитывать ее дочерей.
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