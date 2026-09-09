Азиатские фондовые индексы завершили день снижением

Ключевые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги со снижением до 0,2%. Крупнейшие биржи региона по обороту — Шанхай, Токио, Шэньчжэнь, Гонконг и Индия с капитализацией от 3,5 до 7,4 трлн долларов.