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The Eurasia Daily news agency

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Eurosultanate — EU, two Finns and diesel, Netanyahu and "Gay": morning coffee with EADaily

Eurosultanate — EU, two Finns and diesel, Netanyahu and "Gay": morning coffee with EADaily

There is such an absolutely unnecessary and even harmful organization as the UN. Why harmful? Yes, because it imitates activity and this makes people hope for help, although, apart from words, there is nothing to expect any help.

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