Врачи рассказали, как определить опасные причины тяги к сладкому

За желанием есть сладкое могут скрываться серьезные заболевания и состояния организма.Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов предупреждает о том, что за желанием есть сладкое могут скрываться серьезные заболевания и состояния организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии