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Врачи рассказали, как определить опасные причины тяги к сладкому

Врачи рассказали, как определить опасные причины тяги к сладкому

За желанием есть сладкое могут скрываться серьезные заболевания и состояния организма.Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов предупреждает о том, что за желанием есть сладкое могут скрываться серьезные заболевания и состояния организма.

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