СМИ сообщили о гибели военных из-за предполагаемого нападения ИГ в Ираке

Несколько военнослужащих, в том числе полковник Вооруженных сил (ВС) Ирака, погибли в результате предполагаемого нападения боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) на востоке провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.