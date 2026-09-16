У «Рубина» 6 ничьих со счетом 1:1 в первых 9 турах РПЛ – рекорд лиги на этом отрезке

6 из 9 матчей « Рубина » в чемпионате на старте сезона завершились со счетом 1:1. Сегодня команда под руководством Франка Артиги поделила очки с « Родиной » (1:1) в матче 9-го тура Альфа-банк РПЛ .
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