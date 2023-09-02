Государство продолжает забирать в свои руки стратегические предприятия, имеющие оборонное значение

од олег донсков давно пора национализировать все, что было незаконно отдано в частные руки, в том числе, мафиозникам

Владимир Алтайцев Отдавать военные заводы в частные руки было и осталось преступлением.Частник во время войны так может взвинтить цены, что у страны не хватит денег на покупку вооружения.