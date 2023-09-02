Государство продолжает забирать в свои руки стратегические предприятия, имеющие оборонное значение
Государство продолжает забирать в свои руки стратегические предприятия, имеющие оборонное значение и случайно доставшиеся частному капиталу.
Комментарии
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давно пора национализировать все, что было незаконно отдано в частные руки, в том числе, мафиозникам
Отдавать военные заводы в частные руки было и осталось преступлением.Частник во время войны так может взвинтить цены, что у страны не хватит денег на покупку вооружения.
ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА, ТО ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!
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