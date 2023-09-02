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Государство продолжает забирать в свои руки стратегические предприятия, имеющие оборонное значение

Государство продолжает забирать в свои руки стратегические предприятия, имеющие оборонное значение

Государство продолжает забирать в свои руки стратегические предприятия, имеющие оборонное значение и случайно доставшиеся частному капиталу.

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Комментарии
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од
олег донсков
давно пора национализировать все, что было незаконно отдано в частные руки, в том числе, мафиозникам
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10 час.
Владимир Алтайцев
Отдавать военные  заводы  в частные  руки  было и осталось  преступлением.Частник во время войны  так  может взвинтить цены, что у страны  не хватит  денег на покупку вооружения.
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8 час.
лл
лина любимцева
ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА, ТО ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!
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4 час.

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