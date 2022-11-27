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В России создают платформу для доставки грузов в зоне боевых действий

Специалисты Центра перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательским институте Министерства обороны Российской Федерации работают над созданием концепции надрельефной машины для доставки людей и грузов в зоне боевых действий.

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