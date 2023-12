Пользователей NVIDIA GeForce NOW начали банить в Call of Duty Пользователи облачной игров...

Пользователей NVIDIA GeForce NOW начали банить в Call of DutyПользователи облачной игровой службы NVIDIA GeForce NOW начали жаловаться на неизвестный сбой, в результате которого игроки Call of Duty помечаются и впоследствии блокируются — использование платформы облачного гейминга стало расцениваться в игре как форма читерства, сообщает VideoCardz.