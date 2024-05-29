Итальянские активисты провели пикет в Риме из-за ситуации с Резниковым

Активисты провели пикет возле посольства Украины в Риме. Они потребовали прекратить пытки пленного российского военнослужащего Дениса Резникова, рассказала РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
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