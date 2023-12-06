AFTERSHOCK Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), сказал: Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер Как некоторые помнят, про суверенитет Путин говорил неоднократно в течение многих лет.
Власть не у меня в руках: Почему так сказал Путин на ВРНС. Кого просит о помощи президент?
Комментарии
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Анатолий Рябенко
А кто мешает жёстко внести нужные поправки для сувернитета государства в Конституцию России? Если при её создании хитрые жуки-юристы запудрили мозги простому люду ввели мудрёные формулировки, а сейчас это казус преткновения проявился в "НИЗЗЯ" и власти у президента нет, то это исправить и дать президенту как царю-диктатору неограниченные ни чём власть для спасения России, не ждать чёрт знает чего и какого то разрешения от США или какой то Франции, Германии. Это похоже на умывание рук президентом в сложившейся ВЛАСТИ, безумия и страх перед еврейским захватом руководящих должностей государственного аппарата, СМИ и других структур. По другому не понять ситуацию давления на власть.
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
Очень много слов - не статья, а итоговый доклад за 20 лет... О том, что в эту Конституцию уже пора вносить изменения, не говорил только ленивый - и по ЦБ, и по идеологии в стране, определении направления курса страны - куда идём и что строим, не имея проекта, и по политике с мигрантами в стране, и по предоставлению гражданства... Да много ещё, что требует и уточнений, и новых решений. Нужны инициативные группы депутатов, а им и так не плохо живётся, чего ещё и о стране печалиться...
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10 час.
Людмила Лиханова
Слишком много слов, а уж название - типично для либераста...напустить туману. Вся статья как тот лес, который посадили чтобы спрятать ОДИН листик. Для меня ясно: статья , мягко говоря, сомнительная, особенно в преддверии выборов. И уши очень уж торчат. Читайте, если хватит сил прочесть весь этот словесный понос с изрядной долей скептицизма и настороженности и задавайте себе вопрос: КОМУ НУЖНО и ЗАЧЕМ?
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1 час.
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