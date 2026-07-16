Онищенко: от грызунов на дачах можно заразится туляремией

Россияне могут заразиться туляремией в дачный сезон через еду, воду и воздух от грызунов. О рисках серьезных последствий рассказал НСН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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