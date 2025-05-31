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Юные гении: дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Юные гении: дети воспроизвели знаменитые шедевры живописи

Иногда дети устают от стандартных заданий, составляющих базу школьной программы. Именно тогда учителя стараются придумать какие-то необычные занятия, чтобы отвлечь учеников и мотивировать их на дальнейшие подвиги в обучении.

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