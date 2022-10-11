Политолог Марков заявил, что Киев будет распространять очередные фейки после ударов ВС РФ

Эксперт в сфере политологии Сергей Марков поделился мнением о том, что подконтрольные киевскому режиму средства массовой информации начнут публиковать фейки о том, что ракеты, выпущенные Армией России, подают на площадях и попадают в жилые дома.
Эксперт в сфере политологии Сергей Марков поделился мнением о том, что подконтрольные киевскому режиму средства массовой информации начнут публиковать фейки о том, что ракеты, выпущенные Армией России, подают на площадях и попадают в жилые дома.
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