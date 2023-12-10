"Святая пощечина". Джада Пинкетт-Смит заявила, что поступок Уилла Смита на "Оскаре" спас их брак

Джада Пинкетт-Смит заявила, что ее брак с Уиллом Смитом был спасен благодаря поступку актера на церемонии премии “Оскар” в прошлом году — тогда Уилл вышел на сцену и публично дал пощечину комику Крису Року из-за его шутки в адрес Джады, страдающей от алопеции.