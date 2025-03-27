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Трамп двумя словами описал скандал вокруг утечки об ударах по Йемену

Трамп двумя словами описал скандал вокруг утечки об ударах по Йемену

Трамп назвал шумиху вокруг утечки об ударах по Йемену охотой на ведьм Попытки раздуть скандал вокруг утечки данных об ударах американских ВС по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» являются «охотой на ведьм», заявил президент США Дональд Трамп.

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