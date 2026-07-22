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Выросло число пострадавших при массированной атаке ВСУ на юг России

Выросло число пострадавших при массированной атаке ВСУ на юг России

Суммарно при атаке на Невинномысск Ставропольского края пострадали пять человек. О росте числа пострадавших при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Владимиров.

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