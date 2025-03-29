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Экс-жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Экс-жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Экс-супруга бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова Светлана Захарова намеревалась вернуть арестованные по решению суда автомобили, которые были оформлены на нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

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