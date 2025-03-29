Экс-жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Экс-супруга бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова Светлана Захарова намеревалась вернуть арестованные по решению суда автомобили, которые были оформлены на нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии