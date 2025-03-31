"Дожмём и добьём": Путин отправил новое послание Трампу. Все всё поняли верно — есть только два варианта

Коллаж Царьграда Переговоры России и США Александр Бабицкий Судьба Украины может решиться совсем скоро: президент России отправил своему американскому коллеге прямой месседж — о том, что существует только два варианта решения конфликта.
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