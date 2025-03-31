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Позитив для оптимистов

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"Дожмём и добьём": Путин отправил новое послание Трампу. Все всё поняли верно — есть только два варианта

"Дожмём и добьём": Путин отправил новое послание Трампу. Все всё поняли верно — есть только два варианта

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
ЕС пробует запугать Россию вводом своих войск в &quot;факеложную&quot; страну.
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19 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
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1 час.
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