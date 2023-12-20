В работе крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» снова произошел сбой

Крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" снова испытывает перебои в работе. В предыдущий раз сбой произошел 12 декабря, он стал результатом хакерской атаки, ответственность за которую взяла группировка "Солнцепек".
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